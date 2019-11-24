تعرف على خطورة تعامل الأطفال مع الموبايل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نلاحظ جميعاً أن أكثر الأشياء إرتبط بها الإنسان مؤخراُ هى التليفونات المحمولة ، لكونها أصبحت أكبر وسائل التسلية والتواصل بين الجميع ، وأنتشرت إنتشاراً رهيباً فى هذة الأيام ، وأصبح إستخدامها لا يقتصر على الكبار فقط ولكنها إنتشرت بصورة كبيرة وواضحة مع الأطفال ، لأنها بالنسبة لهم وسيلة تسلية عن طريق لعب الالعاب وإستخدام الإنترنت.

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إستخدام الأطفال للتليفونات المحمولة له فائدة فى محاكاة العصر والتعامل مع التكنولوجيا وتنمية عقولهم وتساعدهم كثيراً كوسيلة تعليمية جيدة ، ولكن هم أطفال لا يملكون كيف يعرفون هل هذة الأجهزة الذكية تسبب خطر عليهم ولا يعرفون ما مدى أضراره.

ولكن بعد الدراسات التى أجريت مؤخراً تحذر الأباء من عدم الإفراط فى هذة الهواتف للأطفال فى السن الصغير لما لها من أضرار على صحتهم ومدى تفكيرهم ، لأنها أيضاً تضعف عندهم الشغف فى معرفة الجديد ، وتقلل عندهم حب الإستكشاف وتجعل ليس لهم قدرة على الصبر وتحمل الأشياء ، وتضعف عندهم ملكة الإبداع وتطوير الذات ، وتلهيهم أيضاً عن ممارسة الرياضة وتزيد من صفة الإنطواء والعزلة عن العالم الخارجى ، ولا يمكن التحكم فى ما يقومون به على الإنترنت.