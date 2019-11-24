تعرف على أسرع طريقة لتنظيف الاوانى المحترقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تعتقدين انها حقاً يمكنك استخدامها مرة اخرى وترجيعينها كالجديدة ؟



ان الاواني المتوفرة للشراء الآن، لا تقارن بالجودة التي كانت من قبل، ولكن كيف هو السبيل لتنظيف هذه الاواني ؟

ان كانت لديكى اى قطعة من الاوانى المتسخة بالدهون ولا تستطيعين تنظيفها جيداً وتجدين صعوبة قصوى فى التنظيف.

عندما يكون لديك وعاء من الحديد قديم، مثل مقلاة مع طبقة من الشحوم على جدرانه

أولا نحن بحاجة إلى وسائل ومكونات بسيطة جدا وفى متناول يديكى وهي :-

عبوة غراء بيضاء 125 جم

صابون جلى الاطباق مبشورة

ووعاء كبير يتسع لمقلاتك التى بحاجة الى التنظيف ويتحمل النار

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الطريقة :

في البداية، على مبشرة، خشنة ابشري الصابونة كاملة

في وعاء كبير وعميق، صبي ماء وضعيه على النار حتى يغلي، عند هذه النقطة، قللي الحرارة واضيفي الصابون المبشور وكمية الغراء

سوف تختلط المكونات ويذوب الصابون، ضعي المقلاة في هذا الخليط لا تستغربين اتركيها ساعتين على نار هادئة الى متوسطة

في نهاية 2 ساعة، ضعي الوعاء بالمقلاة تحت الماء الجاري حتي تبرد المقلاة

أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن هذه الطريقة تجعل الدهون لينة جدا

وجزء منها سوف تجديه بدأ في التفتت فى الوعاء الذى تم غليها به

ولتحصلي على النظافة واللمعان المطلوب، استخدمي ادوات تنظيف الأواني المعتادة

العملية كلها تستغرق حوالي 30 – 40 دقيقة

صدقوني، هذه الطريقة هي الأكثر فعالية وبسيطة، والشيء المهم هو أنها ليست مكلفة بالمرة جربيها وستلاحظين الفرق الكبير