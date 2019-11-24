دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد إثارته للضجة: إليك تفاصيل جاكيت بعد إثارته للضجة: إليك تفاصيل جاكيت محمد بن سلمان

أثار جاكيت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الضجة خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر". حيث لفت الأنظار إليه خلال حضوره لسباق عالمي لسيارات الفورمولا، التي استضافته مدينة الدرعية بالقرب من العاصمة الرياض؛ عندما ظهر مُرتدياً جاكيتاً عصرياً بعيداً عن الزي السعودي الرسمي.

© alqiyady جاكيت محمد بن سلمان

شهدت العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين موجة برد مفاجئة؛ مما دفع الكثيرين إلى إظهار الملابس الشتوية وشرائها مع هذه الموجه، إلا أن جاكيت الأمير السعودي تسبب في نفاذ المتاجر لهذا النوع بعد ارتداؤه. حيث بحث المعجبين عنه عبر مواقع التسوق المختلفة والمتاجر لمحاولة اقتنائه تشبهاً بالأمير الثلاثيني، الذي تصفه الصحافة الغربية بالقائد الفعلي للمملكة، الذي يشرف بدوره على خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها البلاد.

© alqiyady بعد إثارته للضجة: إليك تفاصيل جاكيت محمد بن سلمان

أما عن الجاكيت هو أحد القطع الأحدث إصداراً لعام 2019، من دار الأزياء الشهيرة بربور - Barbour، التي تحتفل العام الجاري بمرور 125 عاماً على تأسيسها.

يحمل الجاكيت اسم الرياضي تشيلسي - Chelsea Sportsquilt، صمم خصيصاً لمحبي الكلاسيكية، الذين يتمتعون بصفات الفروسية ويعيشون بالمدينة وحقول الريف على حد سواء.

© alqiyady بعد إثارته للضجة: إليك تفاصيل جاكيت محمد بن سلمان

صمم الجاكيت المبطن للرجال، الذي يبلغ ثمنه نحو 125 يورو أي ما يقرب 138 دولار، بتصميم خارجي مبطن من البلويستر الماس غير المطلي بنسبة 100%، مع حشوة من النايلون بوزن 100 جرام. كما أن البطانة من البلويستر بنسبة 100% أيضاً. يبلغ طول الظهر من 29-31 بوصة.

© alqiyady بعد إثارته للضجة: إليك تفاصيل جاكيت محمد بن سلمان

يمكن أن يكون هذا الجاكيت الأمثل لمن يعيش في المدن ذات الرياح والأمطار، خاصة لأنه يتمتع بالمزيد من العزل بسبب النايلون، كما أنه يتمتع بقابلية التعديل من الخصر. تم تصميم جيبان أماميان بمساحة كبيرة لتخزين الأدوات الضرورية، مع وجود جيب مضغوط آخر لحماية الأشياء الثمينة. يحمل هذا الجاكيت 3 ألوان الأسود الذي ارتداه الأمير وهناك البني والأزرق أيضاً.

جاكيت بربور بني alqiyady 1 جاكيت بربور بني

جاكيت بربور بني

الجهة الأمامية للجاكيت alqiyady 1 الجهة الأمامية للجاكيت

الجهة الأمامية للجاكيت

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جيوب الجاكيت alqiyady 1 جيوب الجاكيت

جيوب الجاكيت

موديل alqiyady 1 موديل

موديل

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