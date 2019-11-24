إصابة 6 محتجين وسط بيروت

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أعلن الدفاع المدني اللبناني عن إسعاف 5 مصابين، ونقل سادس إلى المستشفى الليلة الماضية، تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة اشتباكات سجلت وسط العاصمة.
وأعلنت صفحة المديرية العامة للدفاع المدني على "فيسبوك"، أن عناصرها قدموا منذ منتصف يوم أمس الجمعة الذي احتفل فيه اللبنانيون بعيد استقلالهم في الشوارع وميادين الاعتصام والاحتجاج، ولغاية الساعة 6 من صباح اليوم السبت الإسعافات الأولية لخمسة أشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة وسط بيروت.facebook
كما أفادت المديرية بأن عناصر الدفاع المدني نقلوا مصابا إلى مستشفى حداد الوردية نظرا لحالته.
وقال موقع الدفاع المدني إن عناصره قدموا الاسعافات الاولية اللازمة لستة مصابين في الساحات الممتدة ما بين ساحة النجمة وباب إدريس كانوا قد تعرضوا لاصابات طفيفة نتيجة الاشتباكات التي وقعت هناك. كما عمل العناصر على نقل مصابة الى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج اللازم.
أبرز صور مظاهرات لبنان
ويخرج اللبنانيون منذ 17 أكتوبر الماضي يوميا في مسيرات وتجمعات احتجاجية في ظل معاناة اقتصادية واختفاء للعملات الصعبة من السوق وتقنين للكهرباء ونقص في المحروقات.
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني
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