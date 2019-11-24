شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات وأمطار تضرب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، ليكون غائم جزئياً فى الإمارات والبحرين بالإضافة إلى تكون سحب رعدية فى السعودية، وسقوط أمطار على مكه المكرمة والمدينة المنورة وعدة محافظات أخرى بالمملكة. وإليكم التفاصيل.. البحرين البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى مملكة البحرين اليوم سيكون غائم جزئياً وتصل درجة الحرارة العظمى 25 مئوية والصغرى 17 مئوية. السعودية السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق, كما يتوقع هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض وتصل العظمى 24 درجة. Advertisements الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويستمر تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتصل درجات الحرارة فى أبو ظبي 26 21 ودبى 25 17. الإمارات الكويت الكويت توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تكون سحب رعدية خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 24 درجة مئوية وسط توقعات بسقوط أمطار.

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