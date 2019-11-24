شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «البنوك» بشأن تمويل الشركات وتوحيد الرسوم الإدارية على القروض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، إنه توجد ثلاثة عناصر تعتمد عليها البنوك في تمويل الشركات، وهي قوة تلك الشركات والأعمال التجارية القائمة والتدفقات المالية.

وأوضح حافظ أن لجوء البنوك للضمانات الهدف منه تقليل نسبة الخسائر، لافتاً إلى أن البنوك تتجنب الدخول في مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات لها، حسب “عكاظ”.

وأضاف خلال ورشة لمناقشة الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية، أن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك مقابل تمويل الشركات غير قابلة للتوحيد؛ لإتاحة وجود منافسة بين الجهات التمويلية.