تبوك.. مجهولون يحرقون سيارتين لمواطن خلال 10 أيام

شرعت الجهات الأمنية في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، في التحقيق بواقعة حرق مجهولين سيارتين لأحد المواطنين خلال 10 أيام فقط.

وتعود التفاصيل – وفقاً لـ”عكاظ” – إلى أن مجهولين أقدموا على حرق سيارة المواطن أمام منزله خلال وجوده خارج البلاد، قبل أن يشعلوا النار في سيارته الثانية بعد أيام من الواقعة الأولى.

وأوضح المواطن المتضرر أن حريق السيارتين كان بفعل فاعل لوجود آثار كسر للزجاج وضرب لباب السيارة بحجر، مشيراً إلى أنه لا توجد له عداوات مع أحد.