شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإعفاء قطاع «الأوقاف» من رسوم العمالة والضرائب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي، أن الهيئة تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إعفاء قطاع الأوقاف من رسوم العمالة والأراضي البيضاء والضرائب.
ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أكد “الخراشي” أن هناك تنسيقاً مع الجهات ذات العلاقة من أجل هندسة إجراءات الأوقاف والعمل على زيادة إقبال المجتمع ورجال وسيدات الأعمال على الوقف.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تمكين وتحفيز قطاع الأوقاف ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهه ووضع حلول لها، مبيناً أن الهيئة ستواصل استكمال عمليات الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات خلال العام المقبل 2020.
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