شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يُناقش مقترحاً بالسماح للموظفين بالعمل في التجارة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته التي ستعقد غداً (الاثنين) مشروع تعديل نظام الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، والذي يسمح لفئات من موظفي الخدمة المدنية بالعمل في التجارة.
ووفقاً لـ “عكاظ”، فإن المشروع يشترط أن يكون عمل هذه الفئات في غير أوقات الدوام الرسمي.
وأوضحت المصادر أن التوصية تُعد جزءاً من مقترح قدم قبل 4 أعوام من قِبل الدكتور أحمد الزيلعي، والذي طالب فيه بالسماح لكل موظفي الخدمة المدنية بالعمل التجاري، لكن تم رفضه.
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