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اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثى صوب مدينة المخا اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترضت منظومة الدفاع الجوى التابعة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثى صوب مدينة المخا بالساحل الغربى.

 

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ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد عن مصادر عسكرية قولها إن الميليشيات الحوثية أطلقت عددا من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامى لألوية العمالقة.


يأتى هذا التطور الخطير بعد يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفث، لمجلس الأمن الدولى حول التطورات فى الحديدة.


وشن طيران التحالف أمس عدة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثى فى مناطق متفرقة شمال محافظة حجة شمالى غرب اليمن مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير مواقع لهذه المليشيات.

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