شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة قباطية وتداهم عدة منازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت عدة منازل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت مصادر محلية فى البلدة أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لأسرى وأسرى محررين فى بلدة قباطية، وفتشتها واستجوبت ساكنيها بعد أن عبثت بمحتوياتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة قباطية وتداهم عدة منازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.