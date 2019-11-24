الهجرة الدولية: ضبط 9 قوارب هجرة قبالة ليبيا خلال يومين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت المنظمة الدولية للهجرة 9 قوارب تنقل أكثر من 600 مهاجر غير قانونى خلال الـ 48 ساعة الماضية قبالة السواحل الليبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. ودعا رئيس بعثة المنظمة فى ليبيا فيدريكو سودا، الاتحادين الأوروبى والأفريقى لدعم تحول عاجل فى مقاربة الوضع فى ليبيا، واتخاذ إجراءات فورية لتفكيك نظام الإيواء وإيجاد حلول بديلة لحماية الأرواح.

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