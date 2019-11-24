شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء الألبانى يهدى ولى العهد السعودى كتابه الفنى "Work" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى رئيس الوزراء الألبانى إيدى راما، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان كتابه الفنى "Work"، الذى يتضمن مجموعة من أعماله الفنية، أثناء حضوره مسابقات الـ"فورمولا إي" فى المملكة حسبما صحيفة سبق السعودية.





وغرد رئيس الوزراء الألباني، قائلا: "فى الرياض مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التقدم المحرز فى بعض الاستثمارات المهمة فى السياحة والبنية التحتية والثقافة".



الكتاب بصحبة ولى العهد ورئيس الوزراء الألبانى

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وعرف عن رئيس الوزراء الألبانى حبه للفن والرسم، بالرغم من انشغاله بعمله السياسي، إذ لا تنفصل حياته الفنية عن السياسية، حيث اعتاد أثناء المكالمات الهاتفية، والاجتماعات، عمل رسومات وألوان مائية على نسخ من جداول أعماله، والمسودات، والقصاصات.



رئيس الوزراء الألبانى وولى العهد السعودى

ويحتوى الكتاب الذى نشر مؤخرا على رسومات ومنحوتات من السيراميك، كما يتألف من أكثر من 700 من رسومات "راما"، إلى جانب مقالات عن أعماله، وحوار أجرى معه.