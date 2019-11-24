شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مقرات للحوثى فى قصف للتحالف بمحافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شن طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن عدة غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى الانقلابية فى مناطق متفرقة شمال محافظة حجة شمالى غرب اليمن.
وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية ، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية الليلة ، أن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات جوية تحركات ميليشيات الحوثى وتجمعاتها بمنطقة حرض ووادى بن عبدالله خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إضافة الى تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للميليشيات.
وكانت قوات الجيش قد أعلنت تحرير أحد المواقع من سيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة المخدرة غربى مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
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