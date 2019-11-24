شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: زيارة بنس إلى بغداد متفق عليها وتحدثنا هاتفيا حول آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إن الحكومة تعلم بزيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى بغداد، وأوضح عبد المهدى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكى متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده فى قاعدة عين الأسد.



وذكر مكتب عبد المهدى ، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة ، أن مايك بنس قام بزيارة متفق عليها إلى العراق تفقد خلالها قوات بلاده فى قاعدة عين الأسد العراقية فى إطار التحالف الدولى الذى يقوم بدعم القوات العراقية فى محاربة تنظيم داعش الارهابى ، ومن المتفق عليه أيضا قيامه بزيارة أربيل.



وأضاف أن الاتصال الهاتفى بين رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس الأمريكى تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ، كما بحث الجانبان التطورات التى يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين.



وكان بنس قد وصل فى وقت سابق إلى قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب البلاد، حيث تتمركز قوات أمريكية.