شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يفرض حظرا جويا فى مناطق العمليات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الجيش الليبى منطقة حظر طيران مدنى أو عسكرى محلى أو أجنبى فى مناطق العمليات.

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وأوضحت القيادة أن الحظر يمتد من الماية قرب الزاوية غربا إلى كلية البنات العسكرية فى طرابلس، وشرقا إلى القره بوللي، وجنوبا إلى الرابطة قرب غريان مرورا بجنوب ترهونة، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك مطار "معيتيقة"، على أن تطلب أى طائرة أخرى إذن مسبق فى حال رغبت بدخول المجال المحظور.



وعزا الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسمارى فرض حظر جوى فوق منطقة العمليات فى طرابلس وحولها إلى "تقدم قوات القيادة نحو طرابلس".



وأضاف المسمارى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (العربية) الإخبارية الليلة حول فرض منطقة حظر جوى فى قاطع العمليات الغربى - "ننبه مصلحة الطيران المدنى الليبى وجميع شركات النقل الجوى والمستعملين بفرض الحظر"، مضيفا أنه سبق إعلان المنطقة من سرت إلى الحدود التونسية منطقة حظر جوي.