شكرا لقرائتكم خبر عن 59.4 % نسبة المشاركة فى انتخابات المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشارى لإمارة الشارقة عن نسبة المشاركة فى انتخابات المجلس التى وصلت إلى 59.4 بالمائة من مجموع عدد الهيئات الانتخابية الذى وصل إلى 26 ألفا و600 ناخب ناخبة عن تسعة مراكز انتخابية تغطى مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتقدم المستشار بن نصار إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الانتخابية للإمارة وتحقيق هذه النسبة القياسية بعد الانتهاء من مرحلة التصويت وفرز الأصوات التى تعكس حرص أبناء الإمارة على تلبية نداء حاكم الشارقة ومشاركتهم فى صنع القرار.