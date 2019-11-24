شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبحث مع مسئول أمريكى سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم في المنامة، مع وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للسياسات جون رود، سبل دعم العلاقلات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن اللقاء تم بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي ، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر "حوار المنامة".
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