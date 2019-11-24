فلامينغو يتوج بلقب #كأس_ليبرتادوريس على حساب #ريفر_بليت

الخليج - د ب أ سجل فريق فلامينغو البرازيلي عودة مذهلة منحته لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم عقب الفوز المثير على ريفر بليت الأرجنتيني 2-1اليوم السبت في المباراة النهائية التي جرت في ليما. ونجح فلامينغو في تحويل تأخره بهدف حتى الدقيقة 89 إلى فوز مثير ولقب غالي. وتقدم الكولومبي رافاييل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15 ولكن فلامينغو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق غابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع. وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد أكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامينغو في الوقت بدل الضائع.

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