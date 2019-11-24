اعتقالات عقب ديربي الوداد والرجاء

صحيفة الخليج الالكترونية

عكرت بعض التجاوزات التي أعقبت المواجهة التاريخية بين الغريمين الوداد والرجاء، صفو الملحمة الكروية الكبيرة والرائعة التي عاشتها الجماهير المغربية، وهي تعاين أول تعادل بـ 8 أهداف كاملة في موقعة الديربي.

ونجح الرجاء في حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد تعادله أمام الوداد 4 ـ 4 في إياب الدور 16، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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وكان الرجاء متأخرا بنتيجة 4 ـ 1 حتى الدقيقة 73 قبل أن ينتفض ويسجل 3 أهداف متتالية ليطيح بالوداد من البطولة ويتأهل لربع النهائي.

وشهدت نهاية المواجهة بعض التجاوزات من الجماهير التي اقتحمت أرضية ملعب محمد الخامس ليتم اعتقال عدد منهم واقتيادهم لمقرات قوات الأمن.

ونجحت وحدات الأمن في تطويق هذا الانفلات ومنعت جماهير الناديين من الاشتباك.