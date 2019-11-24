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إنتر ميلان يواصل انتصاراته بالفوز على تورينو

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

واصل إنتر ميلان تقديم عروضه الرائعة بعد فوزه على مضيفه تورينو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي “السيري آ”.

وعلى ملعب (أولمبيكو دي تورينو)، أحرز ثلاثية النيراتزوري كل من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (ق12) والهولندي ستيفان دي فريج (ق32) والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (ق55).

وكان هذا الفوز هو الرابع على التوالي للإنتر بعد فوزه على كل من بريشيا وبولونيا وهيلاس فيرونا وأخيرا تورينو.

وبهذه النتيجة، رفع الإنتر رصيده إلى 34 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الـ12.

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