ريال مدريد يحول تأخره لفوز بثلاثية على سوسيداد

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق ريال مدريد انتصارًا مهمًا على ريال سوسيداد بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليجا، في معقله “سانتياجو برنابيو”.
وسجل لريال مدريد كريم بنزيما، وفيدي فالفيردي، ولوكا مودريتش في الدقائق (37 و48 و74)، بينما أحرز ويليان جوزيه هدف ريال سوسيداد الوحيد في الدقيقة 2.
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 23 نقطة في المركز الخامس.
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