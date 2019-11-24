اقتحام الجماهير ينهي موقعة المريخ والهلال قبل موعدها

صحيفة الخليج الالكترونية

فاز المريخ على ضيفه الهلال بنتيجة (2-1)، في مباراة لم تكتمل بسبب الشغب الجماهيري، مساء أمس السبت، بستاد حليم / شداد، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 بالدوري السوداني الممتاز.

وعرفت المباراة نهاية غير طبيعية قبل موعدها، نتيجة اعتداء جماهير الهلال على لاعبي المريخ بأجسام صلبة تسببت بإصابات بالغة لأصحاب الأرض، ولجأت قوات الأمن لتفريق الجماهير بالغاز المسيل للدموع ما اضطر الحكم لإنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي.

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وجاء رد الفعل الغاضب من جماهير الهلال على إثر طرد قائد الفريق عبد اللطيف بويا قبل النهاية بـ15 دقيقة، وتم استخدم الغاز المسيل للدموع من خارج الملعب لتفريغ الجماهير الغاضبة.

وكان المريخ هو المتقدم بهدف السبق من ركلة جزاء في الدقيقة 19، نفذها بنجاح رمضان عجب، وأدرك ظهير الهلال أطهر الطاهر التعادل لفريقه في الدقيقة 34 من ركلة جزاء أيضًا.

وأضاف رمضان عجب الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة 72، إلا أن طرد بويا عقب الهدف الثاني كان سببًا في إنهاء اللقاء مبكرًا من حكم اللقاء السمؤال محمد الفاتح، وكان قبلها قد نال البطاقة الصفراء في الدقيقة 21.