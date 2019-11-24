أبرز المباريات العربية والعالمية ليوم #الأحد “24 نوفمبر “

الخليج - حسن القبيسي تتجه أنظار الجماهير الرياضية في قارة آسيا ظهر اليوم بتوقيت السعودية لمتابعة إياب نهائي كأس آسيا والذي يجمع اوراوا الياباني بضيفه الهلال السعودي،وكان لقاء الذهاب إنتهي بفوز الهلال بهدف وحيد ، و تستكمل بقية مباريات #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان حيث يستضيف الوحدة النصر ، والاتحاد يحل ضيفاً على الاتفاق ، وفيما يلي أبرز مباريات الأحد الـ 24 من نوفمبر : دوري أبطال آسيا – النهائي 13:01 اوراوا – اليابان * الهلال – السعودية كأس محمد السادس للاندية الابطال 18:00 المحرق – البحرين * الاتحاد السكندري – مصر الدوري الانجليزي 19:30 شيفيلد يونايتد * مانشستر يونايتد الدوري الاسباني 14:00 إسبانيول * خيتافي 16:00 أوساسونا * أتلتيكو بيلباو 20:30 فياريال * سيلتا فيغو 23:00 بلد الوليد * إشبيلية الدوري الإيطالي 14:00 بولونيا * بارما 17:00 روما * بريشيا 17:00 ساسولو * لاتيسو 20:00 سامبدوريا * أودينيزي 22:30 ليتشي * كالياري الدوري الفرنسي 17:00 بوردو * موناكو 19:00 سانت إيتيان * مونبيليه 23:00 تولوز * مارسليا الدوري الألماني 17:30 أوجسبورج * هيرتا برلين 20:00 هوفنهايم * ماينز 05 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 17:30 الاتفاق * الاتحاد 19:40 الوحدة * النصر

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