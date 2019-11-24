ميلان يدرك التعادل مع #نابولي في #الدوري_الإيطالي

صحيفة الخليج الإلكترونية

واصل فريق إيه سي ميلان سلسلة النتائج المخيبة لآمال جماهيره بعد تعادله أمام ضيفه نابولي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في إطار الأسبوع الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ).

وعلى ملعب سان سيرو، تقدم الضيوف أولا عن طريق الجناح المكسيكي هيرفينج لوزانو (ق24). وفي الدقيقة (29) نجح الروسونيري في إدراك هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط جياكومو بونافينتورا.

وتلقى الميلان هزيمتين في آخر مبارتين له بالسيري آ قبل لقاء اليوم على يد كل من لاتسيو ويوفنتوس، على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، وميلان إلى 14 نقطة في المركز الـ13