نتائج الشركات.. مفاجآت محدودة وتأثير نسبي في الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

مع انقضاء نتائج الربع الثالث للشركات، يرى الخبراء أنها جاءت في معظمها ضمن التوقعات باستثناءات قليلة نسبياً، لاسيما في قطاع العقار الذي حافظت فيه «إعمار»، و«الدار» على أرباح جيدة، على وقع مفاجآت شركتي «أرابتك»، و«الاتحاد العقارية»، بعد تكبدهما خسائر كبيرة، أثرت سلباً في نفسيات المستثمرين، في وقت حافظت فيه أغلب البنوك على نسب نمو جيدة، وكانت «بيضة القبّان» في الأسهم.

ويؤكد الخبراء أن أنظار المستثمرين تتجه صوب شركات لديها رفع في حصة تملك الأجانب؛ الأمر الذي سيزيد من وزنها في المؤشرات مثل مؤشر «مورجان ستانلي»؛ بل ستكون عنصر جذب مهماً للاستثمار الأجنبي.

وبالنظر إلى القطاع المصرفي، يشير الخبراء إلى أنه حقق ارتفاعات في الأصول، وزيادة في النمو والودائع والقروض والسلف، على الرغم من التحديات في مسألة الإقراض، وانخفاض نسبة الفائدة.

ولم يخف الخبراء حقيقة تحديات القطاع العقاري، من حيث تراجع المبيعات وزيادة المعروض، وانخفاض عقود الإيجار، إلا أن بعض الشركات حاولت جاهدة التغلب على هذه الصعوبات من خلال تنويع مصادر الدخل والاعتماد على المستثمرين الخارجيين.

مفاجآت

وأكد محمد ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، أن النظرة عامة لأداء الشركات، جاءت ضمن التوقعات ولم تكن هناك مفاجآت كبيرة إيجابية ولا سلبية، وبالتالي تأثير نتائجها المالية في الأسواق كان ضعيفاً في معظمها، باستثناء شركات خارج نطاق التوقعات وهي قليلة نسبياً.

ووصف ياسين أداء القطاع البنكي بالجيد في ظل نمو الناتج المحلي لاقتصاد الإمارات، وارتفاع الأصول وزيادة نسب النمو والودائع والقروض والسلف، وفي مقدمة هذه البنوك «الإمارات دبي الوطني» الذي استطاع رفع صافي أرباحه 12.5 مليار درهم، وأكمل صفقة شراء البنك التركي.

واعتبر ياسين أن ذلك سيسهم في إعطاء صفة عالمية للبنك من حيث وجوده في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أوروبا مثل: النمسا، وقبرص، وربما روسيا، إضافة إلى مكاتبه التنفيذية في سنغافورة وإنجلترا، وسيحفز أسهمه لمزيد من الارتفاع، كونه أنهى عملية الاكتتاب في رفع رأس المال، ومن ثم تفعيل حصة الأجانب إلى 40%.

كفاءة

وقال ياسين: «إذا تحدثنا عن البنوك من حيث الحجم يأتي في المقدمة «أبوظبي الأول» الذي سجل نسب نمو معتدلة، بينما البنك الذي جذب الأنظار هو «أبوظبي التجاري»، مع اكتمال عملية الإندماج مع «الاتحاد الوطني»، والاستحواذ على مصرف الهلال، فنرى أن عملية الإندماج كانت سلسة، ونسب التوفير وكفاءة الاندماج تعتبر عالية، مع التركيز أكثر في العام القادم على تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة».

وبشأن «دبي الإسلامي» قال ياسين، إنه حقق نمواً جيداً، لكنه أقل من التوقعات، عازياً ذلك إلى تحديات السوق العقاري والقروض المرتبطة بهذا القطاع، مؤكداً أن البنوك أو الشركات التي يكون فيها رفع لحصة الأجانب يزيد وزنها في مؤشر مروجان ستانلي، وتكون عنصر جذب للاستثمار الأجنبي.

وفي ما يتعلق بالعقار تحدث ياسين عن التحديات التي تواجه هذا القطاع في ظل تراجع المبيعات وزيادة المعروض وانخفاض عقود الإيجار؛ الأمر الذي أفضى إلى وضع أسس تنظيمية للقطاع في إمارة دبي، في وقت كان فيه عام 2019، محورياً في التفريق ما بين أداء وصلابة الشركات العقارية.

وقسم ياسين العقار إلى فئتين: الأولى، تتمثل في «الدار»«، و«إعمار العقارية»، وباقي الشركات العقارية في فئة ثانية، والتي وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع انخفاض الطلب، وبعضها لم يلتزم بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، إلى جانب التصريحات التي أثرت سلباً في القطاع.

وشدد على أن الشركات التي جاءت نتائجها ضمن التوقعات من حيث النمو هي «الدار» و«إعمار العقارية»، فهذه الأخيرة حافظت على أرباح جيدة على الرغم من هبوط سعر السهم لمستويات بداية العام، وبالتالي مكررات الربحية للسهم أصبحت خمس مرات أو أقل من ذلك، مما يجعل الفرصة سانحة لتسحن كبير في سعر السهم حال تعافي القطاع العقاري، بينما استطاعت «الدار» خلال العام الجاري دعم مشاريعها المتوازنة في محفظتها.

وأضاف ياسين أنه في الوقت الذي حققت فيه «الدار» و«إعمار مولز» أرباحاً جيدة بسبب مراكز التسوق أو المولات التي شكلت رافداً جيداً للأرباح، استقرت أرباح «إعمار للتطوير» مع تمكن الشركة من إيجاد طرق مختلفة للترويج لمنتجاتها، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التسويق، فإنها نجحت في إيجاد شريحة جديدة من المستثمرين خارج الإمارات كالصين مثلاً، مما أسهم في زيادة عجلة مبيعاتها، فيما يبقى التعويل معقوداً على توزيعاتها النقدية.

تحديات

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بدوره، أكد وليد الخطيب مدير شريك في «شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات»، أن حجم التحديات في القطاع العقاري باتت لا تخفى على أحد، حيث أصبح المطور والمقاول وكل الشرائح المكونة لقطاع العقار، تعاني مجتمعة، موضحاً أن المطور يقوم بعملية التطوير واعتماده الأساسي يكون من خلال البيع الذي انخفض بشكل واضح.

وأشار إلى أن المطور وقع بذلك في مشكلة مادية، مما اضطره إلى اللجوء إلى وسيلة أخرى للتمويل، وهي الاقتراض من البنوك، مما وفر ذلك على العميل الذهاب إلى البنوك، الأمر الذي حرم هذه البنوك من عمليات إقراض جديدة، وفي نفس الوقت تعرض المطور لضغط النقد الذي لم يحصل عليه مرة واحدة، ومع انكماش الشراء وصل المطور إلى مرحلة يقوم فيها بعملية التطوير العقاري مع ندرة المشترين.

وأضاف الخطيب أن المطور العقاري واجه مشكلة أخرى أيضاً، تمثلت في نزول الأسعار وبالتالي هامش الربحية انخفض، وأصبح المقاول يعمل وينجز على أمل أن يأخذ الأموال من المطور الذي لا يوجد لديه ما يدفعه، وبالتالي انتقلنا إلى مشكلة أخرى وهي تأخير تسليم المشاريع، وحتى إن الربح ذهب مع نزول السعر؛ لأن المشتري أصبح يعطي أسعاراً مخفضة، وأمامه كثير من المعروض.

ضمانات

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال الخطيب «إن البنوك المقرضة للعقار تحكمها ضمانات، واضطرت إلى أخذ مخصصات أعلى، لاسيما أن بعض المشترين لديهم مشكلات سواء من حيث الملاءة المالية، أو غيرها، ولأن جزءاً رئيسياً من سوقنا المحلي مبنياً على العقار، كانت الحاجة ماسة للتكاتف بين جميع الأطراف ذات العلاقة، حتى تكون موازنة ما بين العرض والطلب، ولكي لا تتكرر المشاريع أو يزيد حجم المعروض».

وأعرب الخطيب عن أمله في أن يكون إكسبو 2020، عاملاً إيجابياً في التخفيف من حجم المعروض، من خلال تحفيز الزوار على الشراء والإقامة، مبيناً أن نتائج بعض الشركات العقارية كانت صادمة للمستثمرين والمراقبين، مثل: «الاتحاد العقارية»، و«أرابتك»، فيما حافظت «إعمار العقارية»، على أدائها بسبب سياسية التنويع والاعتماد على المستثمرين الخارجيين.

وذكر الخطيب أن البنوك لديها ودائع مرتفعة، وتعتمد عليها بشكل كبير، لكنها بحاجة إلى الإقراض، لكن مؤهلات كثير من المقترضين لا تتناسب وشروط البنوك، فضلاً عن مشاكل سابقة لقروض متعثرة.

خسائر

وأوضح إياد البريقي المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، أن الأداء الفصلي للشركات الوطنية جاء متفاوتاً ما بين الخسارة والربحية من ربع إلى آخر، فيما كانت أهم النتائج في القطاع البنكي، حيث كانت عموماً جيدة ومرضية وما زالت معظمها في نمو.

وعن الأثر المستقبلي للنتائج في الأسهم، قال البريقي: «الأمر يحتاج إلى متابعة أداء الشركات والإفصاحات والخطط المستقبلية لتخفيف خسائرها وعودتها إلى نطاق الربحية في الربع الأخير، والسنة القادمة لإعادة الثقة مرة أخرى».



زيادة ضغوطات البيع



رأى إياد البريقي أن الأداء السلبي لبعض الشركات أثر نفسياً في المساهمين، مما زاد من ضغوطات البيع، إلا أنه في ظل تصنيف هيئة الأوراق المالية والسلع لنتائج الشركات إلى شرائح، والطلب من الشركات توضيح أسباب الخسارة والخطط المستقبلية، أسهمت بعض الشيء في امتصاص نتائج الخسائر. وتابع: «بعض الشركات العقارية ك«إعمار العقارية»، و«إعمار مولز»، و«الدار» نتائجها كانت أيضاً جيدة، إلا أن بعض الشركات خاصة في قطاع العقار، استمرت في تحقيق خسائر متتالية وبعضها تراجع في الأرباح خلال الربع الأخير خاصة، وأهمها «أرابتك» التي كانت نتائجها مفاجئة بتحقيق خسائر في الربع الأخير، وعودتها إلى الخسارة مرة أخرى؛ الأمر الذي أدى إلى تعميق خسائر السوق وتراجعات في الأسعار بعضها في الحد الأقصى لعدة جلسات».