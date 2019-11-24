شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: استقرار المنطقة أهـم مـا يشغلنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله، أمس، في العاصمة البحرينية، إن مسألة أمن واستقرار منطقتنا العربية أهم ما يشغلنا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الصراع وزعزعة الاستقرار في المنطقة يتطلبان تعاوناً دولياً فعالاً، بينما أكد في تغريدة، أمس، عبر «تويتر» عن حوار المنامة، الذي وصفه بأنه المنصة الإقليمية الأهم للعلاقات الدولية، «أتطلع إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية وإحاطة الحضور بمواقف ورؤى دولة الإمارات وسياستها الخارجية».

أضاف قرقاش، في كلمته أمام منتدى حوار المنامة، أن «أزمة اليمن هي أكبر اختبار لنا جميعا»، مشيراً إلى أن دبلوماسية السعودية الحكيمة نجحت في حل هذه الأزمة بشكل كبير عبر «اتفاق الرياض». وأكد أن الدبلوماسية هي الحل بشأن إيران، وشدد على ضرورة حل أزمة صواريخ إيران الباليستية بجهود دبلوماسية إقليمية مشتركة، بينما اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاجتياح التركي لشمالي سوريا يشكل خطورة على المنطقة.

وتوجه مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع إلى المنامة لحضور فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته ال 15 والذي يقام على مدار ثلاثة أيام وسط حضور عدد من الوزراء والدبلوماسيين والمتخصصين، حيث تنعقد هذه الدورة من قمة المنامة لبحث سبل التصدي للهجمات المتكررة خلال الأشهر الأخيرة في الخليج، وضمان الملاحة البحرية في المنطقة.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية في قمة المنامة لأهمية هذا الحدث في استعراض أهم الفرص وإمكانات المنافسة والتعاون الاقليميين والدبلوماسية الدفاعية واستقرار المنطقة وأمن الملاحة البحري وسبل إدارة الصراعات وتأثير القوى العالمية الكبرى وتشكل التحالفات الجديدة في تحقيق الاستقرار في دول المنطقة.

وينعقد «حوار المنامة» هذا العام تحت عنوان «إعادة ترتيب الشرق الأوسط» بهدف إعادة ترتيب المنطقة، ووضع ترتيبات جديدة تصوغ مستقبلها وذلك بالتزامن مع العديد من التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم ما يستدعي مناقشتها ووضع حلول مستدامة.

كما أن المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلو أكثر من 60 دولة، سوف يناقش عدة قضايا أهمها الملف الإيراني إلى جانب التغيرات التي تشهدها جغرافيا اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط في ظل الارتباطات المتزايدة بين موارد ومصالح دول العالم، كما سيركز على التهديدات غير المتناظرة والحروب غير التقليدية ومفاهيم الأمن السيبراني الشامل وطبيعة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها والعمل بها للحد من تداعياتها وآثارها.

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وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن هناك دولا في منطقة الشرق الأوسط تفضل الصراع على التعاون وتهدد أمن الدول المجاورة. وأضاف، في كلمته أمام منتدى حوار المنامة، أن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تؤدي دوراً مهماً في تأمين المنطقة، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بمحاربة كل أنواع الإرهاب مثل «داعش» و«القاعدة» وميليشيات الحوثي. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن حجر الأساس لاستقرار المنطقة، مؤكدا أن بلاده مستمرة في إنشاء تحالف الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

وأضاف، أن الأهمية الاستراتيجية الكبرى للمنطقة على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية تحتم على الدول المسؤولة في العالم ضرورة التعاون مع دولها في حفظ الأمن والسلم فيها، مشيرا إلى أن هذا التعاون والعمل الجماعي يعد شرطا أساسيا لنجاح أي تحالف أو تجمع إقليمي.

وطالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لردع إيران وكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واحترام سيادتها واستقلالها، منوهاً إلى أن دول مجلس التعاون لم ولن تتدخل في شؤون إيران. وطالب الوزير بوقفة دولية تجاه «إسرائيل» وممارساتها التي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، ومنها أنشطتها الاستيطانية واحتلال هضبة الجولان، مؤكداً أن السلام المنشود لن يتحقق إلا على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لحوار المنامة، وقوف الأردن بالمطلق مع الأشقاء في الإمارات والسعودية والبحرين في أي خطوات يتخذونها لحماية أمنهم. وقال «إن أمن دول الخليج العربي من أمن الأردن». وأكد الصفدي أن لمصر دوراً قيادياً لا يمكن الاستغناء عنه في أي جهد لبلورة عمل جماعي لمواجهة تحديات المنطقة.

وجدد الصفدي تأكيد أن الأمن والسلام في المنطقة لن يتحققا دون زوال الاحتلال «الإسرائيلي» وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق «حل الدولتين» بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(وكالات)