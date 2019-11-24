خالد بن محمد يزور معرض «فن أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معرض «فن أبوظبي» المقام تحت رعايته في منارة السعديات، ونظمته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في الفترة ما بين 21 و23 نوفمبر الحالي.

ورافقت سموه في الجولة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وديالا نسيبة مديرة فن أبوظبي.

وخلال جولته في أروقة المعرض الرائد للفن الحديث والمعاصر، اطلع سموه على صالات العرض المشاركة، والتقى عدداً من القيِّمين الفنيين والفنانين والعارضين المشاركين في «فن أبوظبي» الثقافي لهذا العام، وتعرّف إلى أعمالهم الفنية المتميزة.

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وكانت أعمال النسخة الحادية عشرة من «فن أبوظبي» قد اختتمت أمس بمشاركة 50 صالة عرض رائدة من 21 مدينة من مختلف أرجاء العالم، وقد شهدت توافد أعداد كبيرة من الزوار، وشملت العروض الفنون المعاصرة وورش العمل ودورات تدريبية أتاحت فرصة التفاعل مع الفنانين المشاركين والتعرف إلى تجاربهم الفنية.

وشهدت فعاليات الختام عدة جولات بقيادة مرشدين فنيين، وورش عمل للزوار من مختلف الأعمار، بينها ورشة متخصصة بعنوان «التطريز مع نقش كوليكتيف»، حيث تعرف المشاركون من خلالها على أقدم زخارف فن التطريز الفلسطيني واستخدامها كمصدر للإلهام، حيث كانت الفلسطينيات يستخدمن هذا النوع من التطريز لتجسيد قصصهن على أرض الواقع.

وشهدت فعالية الختام إقامة 3 جلسات نقاشية من بينها جلسة: «الفنان، الناشر، المهاجر»، وتحدث فيها الفنان محمد المليحي في حوار مع ريم فضة عن تجربته في الفن المغربي لما بعد الاستعمار والحداثة في الجنوب العالمي، واستكشاف المليحي للممارسات الفنية، وحيثيات تشكيل جماليات الفنون في جميع أنحاء المنطقة المغاربية والعربية بما في ذلك تصميم المجلة الثقافية والسياسية سوفليز والمشاركة في تأسيس المجلة الثقافية إنتيجرال.

ونظمت «لجنة كولبير» الفرنسية جلسة بعنوان: «الرفاهية الفرنسية والفنون المعاصرة»، وتندرج في إطار الفعاليات الخاصة بلجنة كولبير، أدارها فاليري ساندوز، كوميتي كولير، بمشاركة تيري سارمات من مؤسسة «موبيليه ناشيونال»، وآنيك دي شوناك، وجيليوم ديسانجيس من مؤسسة «إنتربرايز هيرميس»، وكاترين بيجارد من متحف قصر فرساي. وناقش المتحدثون النقاط المشتركة بين الفخامة الفرنسية والفن المعاصر، وتطرقوا إلى الحرف اليدوية الفرنسية والإماراتية والتبادل الثقافي.

وشهدت الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان «بوابة: قصص من الماضي والحاضر» والتي أدارها باولو كولومبو، القيم الفني لمعرض: بوابة قصص من الماضي والحاضر، نقاشاً بين باولو كولومبو، وسارة كولينز، كبيرة القيمين الفنيين لدى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والفنانتين المكلفتين لمياء قرقاش ونعمة نبوي. وتطرق المتحدثون إلى القضايا التي قد تظهر عند عرض القطع الأثرية والعناصر ذات الأهمية الأنثروبولوجية مع الأعمال الفنية المعاصرة، وماهية تصدير الفن المعاصر إلى متاحف الآثار وماهي المكاسب أو الخسائر التي قد تلحق به؟