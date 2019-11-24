الشارقة يهزم الفجيرة بالخمسة ويتأهل إلى ربع النهائي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
تأهل الشارقة إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي عن المجموعة الثانية بعد فوزه الكبير على الفجيرة 5-1، أمس، في المباراة التي أقيمت على الاستاد البيضاوي بحضور 220 متفرجاً.
ورفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني أمام بني ياس (8 نقاط) والفجيرة والوصل (7 نقاط لكل منهما).
ومع تبقي جولة واحدة على نهاية كأس الخليج العربي، صعد الشارقة رسمياً إلى ربع النهائي.
وقدم الشارقة، مباراة كبيرة واستحق الفوز الكبير، وقد سجل له لاعب الفجيرة السابق محمد خلفان ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 19 و48 و67، والبرازيلي كورونادو (44) والبرازيلي رافئيل دو سانتوس (77)، وللفجيرة بينتيز (54).
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