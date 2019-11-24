تراشق لبناني حول الحكومة بعد العرض العسكري «البارد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

غابت حركة الاتصالات «الحكومية» نهائياً عن الساحة المحلية اللبنانية أمس السبت. وبعد العرض العسكري، الذي وصف ب «البارد» بمناسبة عيد الاستقلال أمس الأول، استمر التراشق السياسي بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة المنتظرة، في وقت أفادت فيه معلومات بأن مجلس الأمن الدولي يعقد غداً الاثنين جلسة خاصة بلبنان لمناقشة التقرير الدولي المتعلق بتطبيق القرار 1701، وسيتطرق أعضاء مجلس الأمن إلى الأوضاع الراهنة في لبنان.

ومع تواصل الحراك الشعبي لليوم السادس والثلاثين، انطلقت مسيرات طلابية، صباح أمس، في مناطق بمحافظات طرابلس وعكّار، حيثُ رُفِعت شعارات الثورة، وأغلقت مداخل المدارس التي فتحت أبوابها، بينما انتشرت، عبر مواقع التواصل، دعوات إلى إضراب عام غداً الاثنين، فيما اعتصم متظاهرون أمام محلات صرافة في طرابلس (شمال)، اعتراضاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي العاصمة، أوضحت غرفة التحكم المروري، عبر «تويتر» أن كل الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة، وكذلك في البقاع. وأشارت إلى أن كل الطرقات ضمن نطاق الشمال ومن الجنوب باتجاه بيروت سالكة أيضاً.

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وفي شأن الولادة الحكومية المتعثرة والشخص الذي سيكلف بالمهمة، توقع عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أن يكون التكليف مسألة أيام. وقال: إن رأي «التيار الوطني الحر» تجاه الوضع الحالي يدعم حكومة تكنوقراط وفق الآلية الدستورية. ولفت إلى أنه تبين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لديه الرغبة في أن يكون هو من سيكلّف. وطالب عون المحتجين بتقديم أسماء ترضيهم، «لأنه على ما يبدو لا شيء يرضيهم»، مضيفاً: «لم أعد أرى في الحراك حركة مطلبية إنما حركة سياسية، لأنه مهما قدّمنا لهم، لا شيء يعجبهم، فالعبثية لا توصل إلى نتيجة»، متهماً جهات دولية بالتدخل في هذا المجال.

من جهته، رأى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيكلف، ومجلس النواب بعدم الدعوة إلى الاستشارات»، معتبراً أن «العرقلة تبدأ من خلال امتناع الرئيس عون عن الاستشارات»، مضيفاً: «هناك واجب دستوري، وينبغي على عون أن يلتزم به، وبعد ذلك من واجب رئيس الحكومة المكلف أن يخوض في عملية التأليف».

بدوره، أكد النائب علي بزي، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «76 سنة مرّت من عمر الاستقلال، وللأسف في كل فترة زمنية نخضع لدرس وامتحان عسير في ما يتعلق بالهوية والانتماء والكيان والوطن والسيادة والحدود إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه على صعيد الوطن».

إلى ذلك، أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين أن «ما يحصل في لبنان قريب مما يحصل في ثورات العالم»، وأشار إلى أن «روسيا لا تقف إلى جانب طرف في لبنان من دون الطرف الآخر، وستواصل خلال المرحلة المقبلة التعاون مع جميع الجهات في بيروت»، ورأى السفير الروسي أن «الأمن في لبنان مستتب، ولكن الاقتصاد تراجع»، وأكد أن لدى روسيا رؤية بانورامية لكل ما يحدث.

وشجع زاسبيكين الأطراف اللبنانية على إيجاد حل وسط على الخط الحكومي يرضي الجميع. وأشار إلى أن «الخلاف اليوم هو على مضمون الحكومة وشكلها»، لافتاً إلى أن «التركيز الأهم يجب أن يكون على الملفات الاقتصادية، لأن الملفات السياسية الخلافية ستزيد الوضع تأزماً». وقال: يجب على الجميع تحمل مسؤولية مجمل القضايا المطروحة أمام لبنان في المرحلة المقبلة.