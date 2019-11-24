«كلمة إلـى الـعـالـم» شعار «أبوظبي الدولي للترجمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن برنامج جلسات النقاش وقائمة المتحدثين في الدورة السابعة من «مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة»، الذي يُقام يومي ال 26 وال 27 من نوفمبر الجاري في المجمّع الثقافي، تحت شعار «كلمة إلى العالم».

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد بمشاركة نخبة من المؤلفين والأكاديميين وكبار المترجمين والناشرين الحاصلين على جوائز، إلى تسليط الضوء على الدور المهم للترجمة والأعمال الأدبية في نقل المعرفة، ومدّ جسور التواصل والحوار والتفاهم بين البلدان والثقافات حول العالم. يضم المؤتمر 8 جلسات نقاشية بواقع 4 جلسات في اليوم.

ويشتمل المؤتمر على جلسات متخصصة على مدى يومين تناقش مختلف موضوعات الترجمة ويشارك فيها خبراء ومختصون وناشرون من الإمارات ودول عربية وعالمية.(وام)