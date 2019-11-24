نائب ترامب يتفقد القوات الأمريكية في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس السبت، قوات بلاده في العراق دون أن يلتقي أياً من المسؤولين الرسميين في بغداد، في زيارة غير معلن عنها مسبقاً، تأتي في خضم احتجاجات ضد الطبقة السياسية، طالت أيضاً إيران صاحبة النفوذ في بلاد الرافدين.

وفي زيارته الأولى للعراق، تفقد بنس قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غرب البلاد. ونشر بنس عبر «تويتر» صوراً له برفقة زوجته وجنود أمريكيين خلال الزيارة التي تأتي قبل أيام من احتفال الأمريكيين بعيد الشكر. وأرفق نائب الرئيس الأمريكي تغريدته بتعليق: «عيد شكر سعيد من العراق».

وقال بنس، إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن الاضطرابات، وأن عبد المهدي أكد له أن العراق يحترم الاحتجاجات السلمية ويعمل على تجنب العنف، وأكد بنس مجدداً التزام أمريكا بسيادة العراق وعبر عن قلقه من نفوذ إيران.

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من جهة أخرى، قال بنس إن الولايات المتحدة تأمل في الحفاظ على علاقات قوية مع الأكراد. وجاءت تصريحاته خلال لقائه أمس السبت رئيس إقليم كردستان العراق نيشروان برزاني في أربيل، حيث سعى بنس إلى طمأنة الأكراد، وهم يمثلون أحد حلفاء واشنطن في المنطقة الذين ساهموا في حملة القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرج. وتابع بنس قائلاً:«كما أرحب بهذه الفرصة نيابةً عن الرئيس دونالد ترامب للتأكيد على الروابط القوية التي نشأت، في ظل نيران الحرب، بين الولايات المتحدة والشعب الكردي في جميع أنحاء هذه المنطقة».

من جانبه، قال برزاني إن زيارة نائب الرئيس الأمريكي في هذا التوقيت بالذات هي مؤشر مهم على استمرار دعم واشنطن لكردستان والعراق.

وخلال لقائه القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قال بنس إن التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، قد أدى إلى تعليق حزمة إنفاق كانت تتضمن أكبر زيادة في الرواتب لأعضاء الخدمة العسكرية منذ تسع سنوات. ووجه بنس حديثه للقوات قائلاً: «تعلمون جميعًا أن السياسة الحزبية والتحقيقات التي لا تنتهي، أدت إلى تباطؤ الأمور قليلاً في واشنطن العاصمة».

وقال مسؤول عراقي بارز طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لفرانس برس، إن «الفجوة بين العراق وأمريكا لم تكن كبيرة على الإطلاق مثلما وصلت إليه الآن، ولا تزال تزداد حجماً». وعلق ريان الكلداني الأمين العام لكتائب «بابليون» الذي فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات، على زيارة بنس بالقول عبر حسابه على «تويتر»، «لنائب الرئيس الأمريكي .. غير مرحب بك في أرض العراق». (وكالات)