اجتماع ترامب وصناع السجائر الإلكترونية.. «دخان في الهواء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممثلين لصناعة منتجات التدخين الإلكتروني ومسؤولين في قطاع الصحة في البيت الأبيض، حيث نُظم نقاش حول تأثير هذا النوع من السجائر المنكّهة في الشباب الأمريكي، لكن من دون التوصل إلى حل عملي، وكان اللقاء مجرد«دخان في الهواء».

وبعدما أعلن أنه كان يفكر في فرض حظر على منتجات السجائر الإلكترونية المنكّهة في سبتمبر الماضي، تراجع ترامب، ورضخ لحملة ضغط قوية مارسها قطاع التبغ والسجائر الإلكترونية.

وقبل 10 أيام، دعا الرئيس الأمريكي إلى إجراء محادثات، حيث يمكن لممثلي الصناعة والعاملين في المجال الطبي التوصل إلى حل مقبول «لهذه المعضلة»، فيما تخضع هذه الممارسة لمزيد من التحقيقات بعد سلسلة من الوفيات. وغرّد في ذلك الوقت على «تويتر»: «سيكون التركيز على صحة الأطفال وسلامتهم إلى جانب الوظائف». فهذا القطاع يُتهم باستهداف القصر. وقد طرحت مجموعة من المنتجات المنكّهة بالفواكه والسكاكر، وبالتالي تُغري جيلاً جديداً وتجذبه إلى إدمان النيكوتين».

من جهة أخرى، يحذر المدافعون عن هذا القطاع من أن الحظر قد يكلف أشخاصاً وظائفهم ويحد من دور السجائر الإلكترونية في مساعدة المدخنين على التوقف عن استهلاك السجائر التقليدية.

ولم يأخذ ترامب موقفاً محدداً، لكنه قاد نقاشاً حول التدخين الإلكتروني استمر لأكثر من ساعة.

وطرح ترامب أسئلة منها: «ما هو الحل الذين تقدمونه؟ ماذا ستفعلون؟ إذا كنتم تعتبرون أن النكهات خطرة بشكل أساسي، هل تقولون إنها أقل خطراً من تدخين السجائر التقليدية؟»، وسأل ترامب كذلك عما إذا كان استهلاك الشباب سيتراجع إذا حظرت السجائر المنكّهة.

وتطالب منظمات مناهضة للتدخين، والجمعية الأمريكية للسرطان، الرئيس بالتزام اقتراحه الأصلي بفرض حظر على كل السجائر الإلكترونية المنكّهة.

وقال ترامب إنه يجب توخي الحذر في هذه المسألة، موضحاً أن تحديد السن الدنيا لتدخين السجائر الإلكترونية عند 21 عاماً قد يكون حلاً منطقياً، وهو ما فعلته 18 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية.