شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعم تنحي بومبيو ويرشحه لمجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيدعم وزير الخارجية مايك بومبيو، إذا استقال من أجل الترشّح لمجلس الشيوخ، في وقت يزداد تورّط الدبلوماسي في ملف التحقيق الذي قد يفضي لعزل سيد البيت الأبيض. ويُعَدُّ إعراب ترامب عن دعمه لاستقالة حليفه المقرّب المحتملة، أول تأكيد علني أن بومبيو يفكّر في خوض المنافسة للوصول إلى مجلس الشيوخ في ولايته - كنساس.

وكان بومبيو الذي يتجنّب دائماً إزعاج ترامب، خجولاً في تصريحاته، بشأن مسعاه للترشح لمجلس الشيوخ، رغم أن الأمر بات شبه مؤكد، نظراً لزياراته المتكررة لكنساس، ومقابلاته الدورية مع وسائل الإعلام في الولاية. وخلال مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز»، ذكر ترامب أن وزير الخارجية قال له «أنظر، أفضّل البقاء حيث أنا»، لكنه أكد له أنه «يحب كنساس». وقال ترامب «إذا اعتقد أن هناك احتمالاً بأن يخسر (الحزب الجمهوري) هذا المقعد، فأعتقد أنه سيقوم بذلك، وسيحقق فوزاً كاسحاً لأنهم يحبونه في كنساس».

وأعلن ترامب من جانب آخر، ترحيبه باحتمالية عقد محاكمة لعزله، منتقداً خصومه «المجانين» و«الفاسدين» الذين يحققون في إساءة محتملة لسلطاته الرئاسية. وبعد أسبوع من شهادات درامية من مسؤولين حاليين وسابقين في إدارة ترامب، استخدم ترامب الذي يواجه أوقاتاً صعبة محطة «فوكس نيوز» المفضلة له لعرض قائمة طويلة من المظالم التي يتعرض لها ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف. بي. آي» وخصومه السياسيين وقادة التحقيق في مسألة عزله والدولة العميقة وغيرهم.

وقال ترامب «هؤلاء الأشخاص مرضى»، في خطاب طويل عبر الهاتف مع المحطة استمر 53 دقيقة، أظهر مدى الغضب الذي يشعر به الرئيس من التحقيق الرامي لعزله والذي يهدّد فترته الرئاسية.

على صعيد آخر، يعتزم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج الذي يتزايد احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أن يطلق الاثنين حملة إعلانات تلفزيونية بمبلغ قياسي قدره 31 مليون دولار، في خطوة اعتبرها المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز منافية للديمقراطية.

وذكرت شركة الإعلانات «أدرفيرتايزينغ أناليتيكس» أن الملياردير اشترى في المجموع في نحو عشرين ولاية أمريكية إعلانات بقيمة 31 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ ينفقه مرشح للاقتراع الرئاسي. وكان الرئيس السابق باراك أوباما صاحب الرقم القياسي السابق بإنفاقه حوالى 25 مليون دولار في آخر أسبوع من حملته الانتخابية في 2012.

ويدل هذا المبلغ على القوة التي يتمتع بها رئيس البلدية السابق البالغ من العمر 77 عاماً، ويعد من أغنى أغنياء العالم، في مواجهة 17 ديمقراطياً يتنافسون لتحدي دونالد ترامب في نوفمبر 2020، في سباق مازال مفتوحاً على كل الاحتمالات.

(وكالات)