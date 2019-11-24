إيرادات «إينوك» تقفز 28% إلى 77 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

حققت «إينوك» قفزة قوية في إيراداتها عن العام الماضي 2018 لترتفع بنسبة 28% وبقيمة 77 مليار درهم (21 مليار دولار) مقارنة مع العام الذي سبقه حيث حققت المجموعة 60 مليار درهم «16.4 مليار دولار».

كما ارتفع إنتاج الشركة من النفط الخام 3% ليصل الإجمالي إلى 256 مليون برميل مقارنة مع 249 مليون برميل بحسب التقرير السنوي للشركة.

ووفقاً للتقرير السنوي؛ استحوذت عمليات التموين والمعالجة على 67% من إيرادات المجموعة خلال العام الماضي 2018، وحلت ثانياً العمليات التجارية على المستوى الدولي وبنسبة 15%، وجاءت مبيعات التجزئة ثالثة بنسبة 12%، وعمليات الاستكشاف والإنتاج 5%، وأخيراً محطات التخزين والمستودعات بنسبة 1%.

وفيما يتعلق بمبيعات وقود التجزئة، فقد ارتفعت 5% خلال العام الماضي 2018 لتلامس المبيعات حاجز 2.73 مليار لتر مقارنة مع 2.61 مليار لتر في 2017، كما ارتفعت مبيعات وقود الديزل 1% إلى 459 مليون لتر مقارنة مع 454 مليون لتر في 2017، علماً أن عدد عمليات تزويد الوقود قد لامست 400 مليون عملية.

إيرادات المتاجر

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وبلغت إيرادات المجموعة من متاجر البيع غير المرتبطة ببيع الوقود 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) جاءت معظمها من المحال الصغيرة بنسبة 75%، والمركبات 14%، والطعام والمشروبات 2% والاختبارات الفنية للمركبات والتسجيل 1%. وفيما يتعلق بعمليات تزويد وقود الطائرات، فقد بلغت 1.1 مليون عملية، في حين بلغ عدد محطات التجزئة 142 محطة في مختلف إمارات الدولة، وتأمل الشركة بارتفاع عددها إلى حوالي 178 محطة بحلول 2020، واستحوذت على رضا العملاء بنسبة 82%.

واستفاد من خدمات الشركة حوالي 123 مليون عميل، كما ارتفع عدد المواطنين الذين يعملون ضمن كادر المجموعة بنسبة 12% إلى 722 مواطناً مقارنة مع 643 مواطناً في 2017، كما ارتفع عدد العنصر النسائي في الشركة 44% إلى 1492 موظفة مقارنة مع 1038 موظفة في 2017 من إجمالي عدد موظفيها والذي بلغ 11600 موظف وموظفة من 57 جنسية. وحققت الشركة وفورات مالية بقيمة 19.4 مليون دولار.

وتسعى المجموعة إلى تعزيز حضورها المحلي والدولي من خلال تركيزها على عشرة قطاعات مهمة هي: مصادر الطاقة المتجددة، والرقمنة والتوسع في قطاع البتروكيماويات، وتنويع الخدمات التجارية، وعمليات البحث والتطوير، والاستثمار والتوسعات الخارجية وتلبية الطلب المتزايد بحسب «الطلب» والاستثمار في رأس المال البشري، وخدمات ما بعد البيع والخطط المستقبلية الطموحة.

عنصر فاعل

وقال سعيد محمد الطاير: نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي _ نائب رئيس المجموعة، إن «إينوك» هي جزء من قصة نجاح وتطور دبي وتلعب دوراً مهماً في مستقبل الإمارة وتطوير اقتصادها.

وأضاف الطاير: ستستمر «إينوك» في الوفاء بالتزاماتها لدعم خطة دبي 2021، والتحول إلى الطاقة النظيفة تحت اسم «دبي 2050» وخطة الإمارات الاستراتيجية للطاقة بحلول 2050، على اعتبارها مركزاً مزدهراً في قطاعات التجارة والسياحة ومركزاً للابتكار وريادة الأعمال، ونحن نستثمر بكل ما هو جديد في البنى التحتية لدعم تلك الرؤى الطموحة.

وأشار الطاير إلى أن معدل نمو مبيعات المجموعة قد ارتفع بنسبة 10% خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وقال سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي للمجموعة: كان العام 2018 بمثابة عام تقلب أسعار النفط والغاز وهذا خلق تحدياً بالنسبة لنا، ومع ذلك ارتفعت إيرادات المجموعة لتصل إلى 21 مليار دولار بنمو 28% مقارنة مع 2017، وهذا مؤشر على مرونة أداء المجموعة وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والاقتصادية، ووصل معدل إنتاج الشركة من النفط الخام إلى أكثر من 86 ألف برميل يومياً بزيادة قدرها 3% مقارنة مع 2017.

وتابع الفلاسي: تواصل الشركة الاستثمار بمعدلات نموها والتواجد محلياً ودولياً واعتماد الأنظمة الحديثة والتكنولوجيا النظيفة، وعملنا على توسعة أعمالنا في مصر والاستمرار في توسعة مصفاة جبل علي، كما أن شبكة محطات التجزئة في انتشار سريع ونمو حيث نسعى للوصول إلى 178 محطة وقود بحلول 2020.