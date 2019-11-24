مقتل متظاهر عراقي وجرح 17 في اشتباكات مع الأمن ببغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تواصلت، أمس السبت، المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق مختلفة من العراق، ولا سيما في بغداد، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار، وإصابة 17 آخرين.

وقضى تسعة أشخاص في مواجهات مماثلة منذ ليل الأربعاء الخميس في بغداد، من حصيلة إجمالية تناهز 350 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات التي أدت أيضاً إلى جرح نحو 15 ألف شخص.

وأكدت وسائل إعلام عراقية، أمس السبت، أن قوات الأمن جددت استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، وقنابل الغاز في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار في بغداد.

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يأتي هذا بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين أوقعت العديد من الإصابات في بغداد.

وكانت وكالة الأنباء العراقية نفت تسجيل أي حالات وفاة في ساحات التظاهر في بغداد الجمعة. وكانت وكالات أنباء عالمية نقلت عن مصادر أمنية سقوط 4 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في اشتباكات الجمعة، بعد أن فتحت قوات الأمن النار، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين خاصة عند جسر الأحرار وسط بغداد.

في سياق آخر، أعيد فتح طريق السماوة - الناصرية بعد قطعه من قبل محتجي قضاء البطحاء، وقامت القوات الأمنية بإزالة القطع وتنظيف الشارع أمس السبت.

وفي مدينة كربلاء الجنوبية، أفادت مصادر طبية عن إصابة 45 شخصاً بجروح ليل الجمعة السبت، وهم 32 متظاهراً و13 عنصراً من قوات الأمن.

وفي كربلاء أيضاً، شيع السبت جثمان فراس عويد حسن الذي عثر عليه مساء الجمعة مقتولاً في صندوق سيارته، بحسب مراسل فرانس برس. وقال شقيقه أسامة: إن فراس «قتل بسبب التظاهر»، وأنه فقد ليومين قبل العثور على جثته، وعليها «طعنات السكاكين واضحة على صدره وظهره». من جهتها، أشارت شرطة كربلاء إلى أن مقتل فراس «جنائي مئة في المئة»، وأنها كلفت فريق عمل «لمعرفة ملابسات هذا الحادث».