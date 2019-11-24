واشنطن تبحث عن بدائل لأجهزة «هواوي» و«زد تي إي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منعت الإدارة الأمريكية استخدام الأموال الفيدرالية للحصول على معدات جديدة من شركتي «هواوي» و«زد تي إي»، في وقت أعلنت فيه أنها تدرس سبل إبدال المعدات التي تنتجها المجموعتان الصينيتان والموضوعة في الخدمة.

وذكرت الهيئة المسؤولة أنه «في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة شبكات الاتصالات في البلاد، حظرت وكالة تنظيم الاتصالات الفيدرالية استخدام صندوق الخدمة الشاملة البالغة قيمته 8,5 مليار دولار سنوياً لشراء معدات وخدمات من شركات تشكل تهديداً للأمن القومي».

وفي مسودة لائحة أخرى، تقترح لجنة الاتصالات الفيدرالية مطالبة الشركات التي تتلقى أموالًا من الحكومة بسحب وإبدال المعدات والخدمات الموجودة لدى شركات تتلقى إعانات. وتقوم اللجنة بجمع معلومات لتحديد حجم معدات الشركتين المستخدمة في شبكات هذه الشركات وتقييم التكاليف المرتبطة بإزالتها وإبدالها.

وفي الوقت الحالي، منحت الوزارة الشركات الأمريكية التي تزود «هواوي» بمكونات لا تسيء إلى الأمن القومي تراخيص مؤقتة تنتهي في 16 شباط /‏فبراير لمواصلة التعامل مع الشركة الصينية. (أ.ف.ب)