محمد بن زايد ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان التعاون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، أعرب خلاله عن تعازيه بوفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما نقل الرئيس البرازيلي، خلال الاتصال، صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوفاة الفقيد، متمنياً لسموّه موفور الصحة والعافية.

وشكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، الرئيس البرازيلي، معرباً عن خالص امتنانه، لما أبداه من مشاعر صادقة، متمنياً له ولبلده، دوام التقدم والازدهار.

واستقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في قصر الشاطئ بأبوظبي، فلورنس بارلي، وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية الصديقة، التي تزور الدولة حالياً.

وبحث سموّه والوزيرة - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية، ومستوى التنسيق بينهما، في ظل حرص قيادتي البلدين المستمر، على رفع مستوى التعاون والعمل.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، فضلاً عن التطورات الراهنة في المنطقة، وأهم الجهود الدولية المبذولة لاحتوائها.

وقدمت الوزيرة الفرنسية، خلال اللقاء، التعازي لسموّه بوفاة الشيخ سلطان بن زايد. فيما أعرب سموّه عن شكره للوزيرة، على ما أبدته من مشاعر طيبة.

حضر اللقاء محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، ولودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والوفد المرافق. (وام)