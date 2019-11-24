شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على عرش إفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

استعادت جماهير الكرة المصرية ذاكرة الاحتفالات في عهد الجيل الذهبي للفراعنة، أعوام 2006 و2008 و2010، بعدما حقق منتخب مصر الأولمبي لقب بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، لأول مرة في تاريخه، على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية، التي فاز بها أبناء شوقي غريب 2-1.

وكان «الفراعنة» في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة في وقتها الأصلي عندما تقدم بهدف كريم العراقي (37)، لكن كوت ديفوار أدركت التعادل عبر البديل أبو بكر دومبيا (89)، ليحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين سجل خلالهما القائد رمضان صبحي هدف الفوز للفراعنة (114).

ونال لاعبو الفراعنة جميع الألقاب الفردية في البطولة، حيث نال رمضان صبحي جائزة أفضل لاعب، ومحمد صبحي جائزة أفضل حارس مرمى، والمهاجم مصطفى محمد جائزة الهداف برصيد أربعة أهداف.

وانطلقت الأفراح في الشوارع، وفي محيط استاد القاهرة، الذي استضاف المباراة النهائية وحملت الجماهير أعلام مصر، وهتفوا للاعبين .

في السياق ذاته، يجهز اتحاد الكرة احتفالية تكريم كبرى للمنتخب ، سيتم تحديد موعدها بالتنسيق مع لجنة المسابقات.

من جانبه، علق شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على فوز فريقه، وقال «أنا سعيد بأن مصر فازت بكل شيء في البطولة، أفضل هداف وأفضل لاعب وأفضل جمهور وأفضل أداء، لعبنا 120 دقيقة بنفس القوة، وحرصت على تأخير التغييرات لكي أستفيد بها في الوقت الإضافي حتى تكون هناك طاقة جديدة، ومنتخب كوت ديفوار يلعب كرة سريعة جداً ومتطورة، وقدمنا لنادي الزمالك الحارس الكبير محمد صبحي».

وشدد مدرب الفراعنة على أن هناك أجندتين دوليتين في مارس/‏آذار ويونيو/‏ حزيران، وسنعقد اجتماعاً مع المسؤولين عن جدول الدوري لتوضيح الأمور، والآن سنحصل على هدنة، وسيكون لدينا برنامج طموح ولن يكون له تأثير في الدوري، والتمثيل المشرف انتهى تماماً، هدفنا الرئيس هو تحقيق شيء لبلدنا في الأولمبياد، وإذا نجحت في تنفيذ برنامجي سنحصل على ميدالية إن شاء الله.

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وأوضح غريب «الدعم للمنتخب الأولمبي موجود في كل شيء، وآخر مباراة لي شخصياً كلاعب كانت عام 1986 على هذا الملعب، أتمنى في الدوري أن نرى ونشاهد الحضور الجماهيري في المباريات مثل الجمهور الذي دعم المنتخب، فهو السبب الرئيسي في مكسبنا اليوم، وأتمنى أن نجد الدعم الكامل، خاصة أن الدولة تقف معنا في كل شيء».

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وجاء التشكيل الذي ضم 5 لاعبين من مصر و4 من كوت ديفوار ولاعباً من جنوب إفريقيا وآخر من غانا، على النحو التالي:

لحراسة المرمى: محمد صبحي «مصر».

للدفاع: سيلاس جانكا «كوت ديفوار»- أحمد رمضان بيكهام «مصر»- كواديو يافيس دابيلا «كوت ديفوار»- ريبو مابيلا «جنوب إفريقيا».

الوسط: أبوبكر كيتا «كوت ديفوار»- عمار حمدي «مصر»- إيفانز منساه «غانا».

الهجوم: رمضان صبحي «مصر»- مصطفى محمد «مصر»- يوسف داو«كوت ديفوار».

إنجاز ودعم

من ناحية أخرى، قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن حصول المنتخب الأولمبي على لقب البطولة الإفريقية لكرة القدم، يمثل إنجازاً تاريخياً غير مسبوق. وأكد أن هذا الإنجاز يمثل امتداداً طبيعياً للإنجازات والنهضة الشاملة، التي تشهدها مصر، خلال الفترة الحالية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي طالما كان حريصاً على تحقيق حلم الشعب المصري في بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة.وأشار إلى أن مصر تعيش حالياً حالة من الازدهار الرياضي في مختلف مفردات المنظومة الرياضية. وانعكس ذلك في التنظيم المبهر لفعاليات البطولة الإفريقية تحت 23 سنة، ومن قبلها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.