عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان أمن الشرق الأوسط والعالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، يوم أمس الأول الجمعة، بلقاء كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والكونجرس، بحضور يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي؛ حيث تناولت مناقشات الطرفين التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات التي تحقق الازدهار الاقتصادي في البلدين، إضافة إلى سبل ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في تصريح في ختام زيارته، «إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات صداقة وطيدة، وتحالف قوي وشراكة راسخة مبنية على قيم مشتركة، وتطلعات لمستقبل آمن في المنطقة، مبني على قيم التعايش السلمي والتسامح».

وتناولت مباحثات الجانبين تعزيز المصالح المشتركة، بما فيها وسائل العمل المشترك؛ لمكافحة التطرف ومواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، إضافة إلى العمل على تشجيع إشاعة قيم التعايش والتسامح بين مجتمعات الشرق الأوسط، كذلك تطرقت المباحثات للعلاقات التجارية الراسخة بين البلدين.

وأثناء لقائه بالمسؤولين الأمريكيين سلط سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الضوء على التبادل التجاري بين البلدين والفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة الذي بلغ 14.54 مليار دولار خلال عام 2018 وهو رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم.

كما أشار سموه إلى الاستثمارات الإماراتية الضخمة في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وما توفره تلك الاستثمارات من فرص عمل عديدة للمواطنين الأمريكيين.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن التعايش السلمي والتسامح بين الجميع بدون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو المعتقد يعد من القيم الأساسية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى «البيت الإبراهيمي» الذي سيقام في جزيرة السعديات بأبوظبي، وهو عبارة عن مركز ديني وتعليمي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً.

وإضافة لما سبق.. تناولت مباحثات الجانبين معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي ستبدأ فعالياته في شهر أكتوبر/‏تشرين الثاني القادم. (وام)