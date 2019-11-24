الهــديـة والمطيـري يقـــرآنمرايا القلب في «الكويت للكتاب»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت الحسيني البجلاتي

ألق الشعر ازدان في معرض الكويت الدولي للكتاب ال44، من خلال أمسية إماراتية، أقيمت بالمقهى الثقافي، بعنوان «أيقونة الكلمات»، بمشاركة: شيخة المطيري وعبد الله الهدية، وحضرها أحمد العامري رئيس «الشارقة للكتاب» وأدارها الأديب طالب الشريف، ونظمت بالتعاون مع «الشارقة للكتاب».

وأنشد الشاعران قصائد ازدانت بالتنوع في اختيار المواضيع والمضامين الشعرية، التي تراوحت بين الوجدانيات والعاطفة والفكر والتأمل، وبين الفصحى والعامية.

في البداية رحب الشريف بضيفي الكويت في بلدهما الثاني مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الكويت والإمارات خصوصاً في المجالات الفنية والثقافية المتشعبة والمتنوعة.

وعبّر الهدية عن سعادته بوجوده في «الكويت للكتاب» وعن حبه وتقديره للكويت، واستهل الأمسية بقصيده عنوانها «كويت الأمجاد»، كتبها حباً وتقديراً للكويت قال فيها:

بالساكنة بالعز فوق المجريات

ومنورة هام الثراي بالأمجاد

يا كويت ياللي ما تحدك سماوات

الجو جوك والهدف بايدك زناد

وألقى الهدية قصيدته المعروفة «أضاعوني»، والتي اتسمت بشاعرية وجدانية عالية، كما قرأ «أوتار المسرات» التي رغم بساطة مفرداتها إلا أنها معبرة خير تعبير عما يجيش في نفسه ومنها:

دعي يسارك ركن الحب واتجهي

نحو اليمين إلى مقهى الحضارات

ثم افتحي بعد شرب الشاي ذاكرتي

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واستخرجي من حناياها ملفاتي

بدورها قرأت المطيري التي استهلت حديثها بالقول: «أنا هنا بين أهلي وأخواتي، فالكويت لها مكانة كبيرة في قلوب كل الإماراتيين، من حيث الأخوة والمحبة» وألقت قصائدها بين الشعر الفصيح والشعبي، والتي لاقت استحسان جمهور الأمسية.

وفي قصيدة «وحي الزجاج» قالت المطيري:

يقولون ليلى في العراق، وها أنا

بكل سماوات الهوى أتقلب

وقفت على المرآة أرقب حزننا

متى يا مرايا شبه عيني تعرب

وأسمع في المرآة ناياً لغربتي

أنا لحن من غابوا فمن بي سيطرب

وقرأت المطيري قصائد عامية تقول في واحدة منها:

لا سامح قلبي ولا قدرت الروح

تغير غيابك أو تدور لك أعذار

تعبت لكن شفت في يوم الجروح

تشعر بها الأحجار ويا لين الأحجار