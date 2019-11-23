شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعية غوث» تتمكن من إنقاذ سيارات عالقة بالرمال في عدد من مناطق المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لجمعية “غوث” للتوعية والإنقاذ ، من إنقاذ عدد من السيارات العالقة في الرمال بمختلف مناطق المملكة، وباشرت الجمعية عدة بلاغات لسيارات عالقة في الرمال طوال يوم أمس السبت.

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وكشفت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أنه تم إنقاذ سيارة عالقة في الجبيل بالمنطقة الشرقية، وسيارة أخرى عالقة في رمال الهافمون بالمنطقة الشرقية.

وأوضح الحساب أنه تم مباشرة عدة سيارات عالقة في رمال الشقيق بجازان في المنطقة الجنوبية، وتم إنقاذها جميعًا بمساعدة فرسان غوث.