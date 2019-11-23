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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تستدعي سفير النرويج على خلفية حرق المصحف في بلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
تم استدعاء سفير النرويج، إلى وزارة الخارجية الباكستانية، للإعراب عن القلق، بعد قيام جماعة متطرفة معادية للإسلام، بحرق نسخة من القرآن.
وقالت الحكومة الباكستانية، مساء اليوم السبت على صفحتها في تويتر: "تم استدعاء سفير النرويج إلى وزارة الخارجية اليوم للإعراب عن القلق العميق من جانب حكومة وشعب باكستان، حيال واقعة تدنيس القرآن الكريم في مدينة كريستيانساند النرويجية".
وأضافت التغريدة: "تم حث السلطات النرويجية على إحالة المسؤولين عن الواقعة للعدالة لمنع تكرارها في المستقبل، كما جرى توجيه السفير الباكستاني في أوسلو لنقل رسالة احتجاج وقلق عميق من جانب باكستان إلى السلطات النرويجية".
وبحسب موقع "نورواي توداي"، قامت جماعة "سيان" (أوقفوا أسلمة النرويج) بتنظيم تظاهرة السبت الماضي، أعلنت قبلها نيتها حرق نسخة من القرآن، وأوقفت الشرطة التظاهرة بعد أن خرق القيادي بالجماعة، ويدعى لارس ثورسين، تعليمات الأمن بعدم حرق المصاحف.
تم استدعاء سفير النرويج، إلى وزارة الخارجية الباكستانية، للإعراب عن القلق، بعد قيام جماعة متطرفة معادية للإسلام، بحرق نسخة من القرآن.
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