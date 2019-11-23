دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق جوجل جيميل يحصل على دعم لرسائل البريد الإلكتروني التفاعلية والمستندة إلى AMP

© Tech World قدمت بواسطة يحصل تطبيق جيميل على دعم لرسائل البريد الإلكتروني التفاعلية والمستندة إلى AMP

الآن جوجل توفر ميزة المحتوى الديناميكي بفضل تقنية AMP على تطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل “Gmail”.

في مارس من هذا العام، قدّمت شركة جوجل خاصية البريد الإلكتروتي الديناميكي على خدمة جيميل من على الويب، وهنا تستخدم هذه الخاصية الـ AMP لتوفير المزيد من التفاعل داخل رسائل البريد الإلكتروني، أنذاك تم الإشارة إلى أن دعم الهواتف المحمولة سوف يكون قريبًا، واليوم بدأت جوجل في نشر مجموعة طويلة من رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية على جيميل، سواء على أندرويد أو iOS.

من جانبه، يتيح لك البريد الإلكتروني الديناميكي الوصول إلى وظائف الويب من داخل الرسائل، بحيث يمكنك التفاعل دون مغادرة جيميل، فضلًا عن إمكانية إسقاط تعليق أو التحقق من حالة الشحن الخاصة بك أو حتى الانتقال إلى البريد الإلكتروني التالي، كذلك سيسمح AMP لمحتوى رسائلك بالبقاء محدثًا، لذلك عندما تفتح رسالة بريد إلكتروني ستتمكّن من رؤية أحدث حالة لطلباتك أو منشوراتك.

أخيرًا، من اليوم تم نشر هذا الدعم لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS، ولكن قد يستغرق أسابيع أو أكثر ليصل للجميع، أنت بدورك ستُلاحظ عندما يصل إليك، حيث سيتم تشغيل رسائل البريد الإلكتروني الديناميكية بشكل افتراضي.

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المصدر:

جوجل.

التدوينة تطبيق جيميل يحصل على دعم لرسائل البريد الإلكتروني التفاعلية والمستندة إلى AMP ظهرت أولاً على عالم التقنية.