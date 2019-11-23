دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Undead Horde لعبة ممتعة وصلت لتوها على متجر جوجل بلاي

Undead Horde هي لعبة جديدة حركية متاحة الآن لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد على جوجل بلاي.

شركة 10tons Ltd هي إحدى شركات تطوير الألعاب المستقلة على متجر جوجل بلاي، كما وتمتلك العديد من الألعاب الرائعة أمثال Tesla vs Lovecraft و Neon Chrome، اليوم هناك لعبة جديدة لهذه الشركة الناشرة تحمل اسم Undead Horde، وهي عبارة عن لعبة استراتيجية للقرصنة، وبالمناسبة اللعبة كانت متاحة على Steam منذ مايو الماضي، وحصدت على مراجعات إيجابية من اللاعبين.

من جانبه، تُعدّ اللعبة في جوهرها لعبة حركية، وتتضمّن عناصر “RPG”، وستكون مهمتك الرئيسية احياء الموتى للحكم على عالم الأحياء، ويجب أن يُوفّر مقطع الفيديو أدناه، نظرة قوية على ما يمكن أن تتوقعه من هذه اللعبة التي وصلت لمتجر جوجل بلاي للتو.

أما فيما يخص ضوابط التحكم القادمة معها، فهي بسيطة للغاية، وستجد هناك عصا عائمة على اليسار، وتقع تحركاتك على اليمين، ولحسن الحظ، تدعم اللعبة وحدة تحكم يدوية، والشيء المفقود فيها هي الدعم لنفيديا شيلد.

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أخيرًا، Undead Horde غير مجانية مع الأسف، حيث أنها متوفّرة للتحميل بسعر 5.49$ من على متجر جوجل بلاي، كما ولا تتضمن أي عمليات شراء داخلية أو حتى أي إعلانات، فيما تكون عملية الشراء لمرة واحدة فقط.

تحميل Undead Horde من متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.

التدوينة Undead Horde لعبة ممتعة وصلت لتوها على متجر جوجل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.