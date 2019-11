أخيرًا تويتر تُمكّن المصادقة الثنائية “2FA” بدون رقم الهاتف

لفترة طويلة، دعمت تويتر عامل المصادقة الثنائية “2FA” عبر تطبيقات المصادقة، ومع ذلك، فكان دائمًا ما يتطلب الأمر إضافة رقم الهاتف المستخدم إلى الحساب، وذلك لأغراض النسخ والاسترداد الاحتياطي، ومع هذا الطلب كانت الكفّة تميل لمخاطر أمنية إضافية، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بهجمات مبادلة شرائح الاتصال “SIM”، لذلك لم يكن هذا هو الحل الأفضل للجميع.

عمومًا، يبدو أن الأمور ستتغيّر بل تغيّرت حقًا، حيث أصبح من الممكن الآن تأمين حسابك تويتر باستخدام المصادقة الثنائية “2FA”، دون إضافة رقم الهاتف الخاص بك، حيث بالانتقال إلى إعدادات تويتر، يمكنك الاختيار بين ثلاث خيارات أمان “رسالة نصية، تطبيق مصادقة، مفتاح امان”، وبالمناسبة يمكنك تفعيل خيارات الأمان هذه دفعة واحدة.

على أي حال، إذا قمت فقط بتنشيط تطبيق المصادقة، وكان لديك تطبيق مثل Authenticator Plus، فسيقوم تويتر تلقائيًا بتسليم الكود الخاص به إلى التطبيق، ومع ذلك الأمور السعيدة لا تكتمل، حيث عند حذف رقم الهاتف ستظهر رسالة “حماية حسابك” في الخلاصة لأن إضافته من شأنه أن يساعدك على استعادة الوصول إلى حسابك في حالة فقدت كلمة المرور.

كذلك، اشتكى آخرون أنه عند إلغاء تنشيط الهاتف كعامل ثانٍ، أخبرهم الموقع او التطبيق أنهم سيخسرون المصادقة الثنائية تمامًا، أخيرًا، أعلنت الشركة أيضًا عن استبدال بروتوكول FIDO U2F ببروتوكول FIDO2 WebAuthn على سطح المكتب، مما سيسمح بتوثيق أكثر تنوعًا وأقوى.

