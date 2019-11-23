التحالف الدولي يعلن تحييد عناصر من "داعش" بدير الزور السورية

واشنطن / ديلدار بايكان / الخليج 365

أسفرت عملية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة دير الزور شرقي سوريا، الجمعة، عن تحييد العديد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال بيان للتحالف، السبت، إن عمليات برية وجوية تواصلت في دير الزور، الجمعة، وشملت إنزالا جويا؛ ما أسفر عن تحييد العديد من عناصر "داعش" وإصابة آخرين (دون ذكر رقم محدد).

وأوضح البيان أن "قوات خاصة من عدة دول في التحالف شاركت في تطهير مواقع لتنظيم داعش" في المحافظة المذكورة، وتوقيف الكثير من مقاتليه، بجانب مصادرة "كمية مهمة" من الأسلحة الخفيفة والمتفجرات اليدوية والذخيرة.

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وأكد التحالف أن العملية في دير الزور هي جزء من الشراكة الدائمة في الحرب ضد "داعش".

ولفت إلى أن التوترات الأخيرة في شمال سوريا وإعادة تموضع قوات التحالف أدى إلى توقف قصير في العمليات ضد تنظيم "داعش".

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن التحالف انسحاب قواته من شمال سوريا قبيل إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" الهادفة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، قبل أن توقفها لاحقا بعض التوصل لاتفاق مع واشنطن، وآخر مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.