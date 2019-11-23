الجيش الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مسيرة قادمة من غزة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه أسقط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة، حسب قناة "كان" الرسمية.

ونقلت القناة عن الجيش إنه استطاع السيطرة على الطائرة المسيرة وإسقاطها.

ولم تقع أية إصابات أو أضرار نتيجة إسقاط الطائرة، حسب الجيش.

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وأشار الجيش، إلى أنه "جّمع بقايا الطائرة المدمرة لفحصها والتحقيق بشأنها".

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة حتى الساعة 18:00 ت.غ.

يأتي ذلك في ظل هدوء نسبي على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد أكثر من أسبوع من انتهاء عدوان إسرائيلي خلف وراءه 35 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.