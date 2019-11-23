تركيا.. الجيش يرد على هجوم "بي كا كا" الإرهابي جنوبي تل أبيض

أنقرة/ الخليج 365

ردت القوات المسلحة التركية في إطار حق الدفاع عن النفس على هجوم مدفعي وبالهاون شنه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي جنوب مدينة تل أبيض السورية المحررة من الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، نشر في حسابها على تويتر، السبت.

وأوضح البيان أن عناصر تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي هاجموا بالمدفعية، والهاون على مواقع الجيش التركي في جنوب مدينة تل أبيض.

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وأشار البيان أن القوات المسلحة التركية، قامت بالرد اللازم على الإرهابيين في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.