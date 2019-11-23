الأهداف_اللامعة يقيم دورة تدريبية

أفنان المالكي

يقيم معهد الاهداف اللامعة للتدريب بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة يوم 4/4/1441 معسكر تدريبي ، ويعد نقلة نوعيه في مجال التدريب حيث يستخدم فيه أحدث وسائل التقنيه ، ويتخللها ورش عمل .

ويستمر المعسكر شهر كامل حيث يتضمن ثلاث دورات من اهم الدورات الاداريه المعتمدة من المؤسسه العامة للتدريب التقني والمهني تشمل دوره الموارد البشريه ودوره السكرتارية ودوره إداره الجوده الشامله والتي تمكن المتدربه من الخوض بسوق العمل وتعزيز سيرتها الذاتيه بالاضافه الى ورش عمل وزيارات ميدانيه للمتدربات للشركات المتعاونه وممارسه اللغه الانجليزيه كمحادثه

ويتم تقييم المتدبات بملف اداء خلال الزيارات الميدانيه وتوفير فرص وظيفيه للمتدربات المتميزات بتلك الشركات المتعاونه